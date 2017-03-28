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"التضامن": مد فترة التقديم لحج الجمعيات حتى 6 إبريل المقبل

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"التضامن": مد فترة التقديم لحج الجمعيات حتى 6 إبريل المقبل "التضامن": مد فترة التقديم لحج الجمعيات حتى 6 إبريل المقبل

مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

القاهرة- أ ش أ:

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مد فترة تقديم طلبات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية أسبوعا، وذلك حتي يوم الخميس الموافق السادس من أبريل.

وقال رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بالتضامن، اليوم الثلاثاء، إن مد فترة التقديم يهدف إلى منح فرصة أكبر للمواطنين ليتمكنوا من التقدم والتسجيل ببوابة الحج الاليكترونية لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة التضامن سبق وأن منحت المواطنين فرصة للتقدم لحج الجمعيات حتى الخميس الموافق الثلاثين من مارس الجاري، ويتم التقديم للمواطنين من خلال للجمعية المنضم إليها، وتتولى الجمعية تسليم الاستمارات للإدارة الاجتماعية التابعة لها الجمعية وتتولى المديريات تسجيل الطلبات على بوابة الحج الإلكترونية بوزارة الداخلية حتى يوم 6 أبريل المقبل.​

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