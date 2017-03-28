ضم "شهاب" و"بدراوي" و"عبدالرحمن" إلى لجنة اختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد

كتب- محمد قاسم:

قرر مجلس جامعة القاهرة، الثلاثاء، تشكيل اللجنة الثلاثية الخاصة باختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد، والتي من المقرر أن تنضم إلى اللجنة السباعية بالمجلس الأعلى للجامعات، المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات.

وتضم اللجنة الثلاثية​تضم كل من الدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق​ والأستاذ بكلية الهندسة،​والدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور حسام بدراوي​الأستاذ بكلية​الطب جامعة القاهرة، والدكتور عادل زايد، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، عضوًا احتياطياً.



يذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تنتهي مدته في رئاسة الجامعة في يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اعتبارا من أبريل المقبل.

كان نصار تولى منصبه في عام 2013، ليكون الرئيس رقم 27 للجامعة.