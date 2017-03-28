أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ضم "شهاب" و"بدراوي" و"عبدالرحمن" إلى لجنة اختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد

Google+ Print
ضم "شهاب" و"بدراوي" و"عبدالرحمن" إلى لجنة اختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد ضم "شهاب" و"بدراوي" و"عبدالرحمن" إلى لجنة اختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد

مصراوي Masrawy

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

قرر مجلس جامعة القاهرة، الثلاثاء، تشكيل اللجنة الثلاثية الخاصة باختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد، والتي من المقرر أن تنضم إلى اللجنة السباعية بالمجلس الأعلى للجامعات، المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات.

وتضم اللجنة الثلاثية​تضم كل من الدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق​ والأستاذ بكلية الهندسة،​والدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور حسام بدراوي​الأستاذ بكلية​الطب جامعة القاهرة، والدكتور عادل زايد، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، عضوًا احتياطياً.


يذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تنتهي مدته في رئاسة الجامعة في يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اعتبارا من أبريل المقبل.

كان نصار تولى منصبه في عام 2013، ليكون الرئيس رقم 27 للجامعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ