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السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية -صور

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مصراوي Masrawy

يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (1)السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (1)

السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (2)السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (2)

السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (3)السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (3)

السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (4)السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (4)

السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (5)السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (5)

السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (6)السيسي يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في القمة العربية (6)

القاهرة - مصراوي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك للمشاركة فى القمة العربية فى دورتها الثامنة والعشرين والمقرر عقدها غداً بالبحر الميت.

وكان فى استقبال السيسي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور كبيرا من قبل القادة والزعماء العرب بينهم الرئيس السيسي والملك عبدالله الثانى ملك الأردن، كما يشارك جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات وسلطنة عمان وسيمثلهما نائبان عن الرئيس والسلطان، بالإضافة إلى حضور ممثل عن الرئيس الجزائري نظرا لظروفه الصحية، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع استمرار غياب التمثيل السورى.

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