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مُتحدث الرئاسة: تنامي خطر الإرهاب يُحتم زيادة التنسيق الدولي

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مُتحدث الرئاسة: تنامي خطر الإرهاب يُحتم زيادة التنسيق الدولي مُتحدث الرئاسة: تنامي خطر الإرهاب يُحتم زيادة التنسيق الدولي

مصراوي Masrawy

السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهور

البحر الميت- (أ ش أ):

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قضية الإرهاب تكتسب أهمية قصوى للمنطقة العربية لأن خطر الإرهاب يهدد دول تلك المنطقة والعالم .

وأضاف السفير علاء يوسف –في تصريح للصحفيين مساء اليوم الإثنين–، أن تنامي خطر الإرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يُحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولي للتوصل إلى استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات مع التركيز على الأبعاد التنموية والاجتماعية.

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