الإمارات تدين استمرار استهداف الحوثيين للمدن السعودية

أبوظبي – (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات استمرار مليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، في استهداف المدن السعودية بالصواريخ البالستية، ما يؤكد مواصلة عمليات تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة الذي مازال تحت سيطرة المليشيات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، موقف دولة الإمارات الداعي إلى اتخاذ موقف دولي بخصوص ميناء الحديدة، وذلك لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية ووصول المساعدات الدولية ومنع عمليات تهريب الأسلحة التي تمارسها المليشيات لإطالة أمد الأزمة ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن.

وأوضحت الوزارة، أن استهداف المدن السعودية بالصواريخ البالستية يدل على أن المليشيات تعمل على تقويض أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، وأن أطرافاً إقليمية تعمل على تأجيج الصراع واستمرار عدم استقرار المنطقة خدمة لأجندتها.

يذكر أن "التحالف العربي" طالب الأمم المتحدة بوضع ميناء الحديدة الاستراتيجي -الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح- تحت إشرافها لتسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني ومنع استخدام الميناء لتهريب الأسلحة.