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الرئيس الجزائري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي

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الرئيس الجزائري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي الرئيس الجزائري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي

مصراوي Masrawy

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر- (أ ش أ(

عقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات بالجزائر العاصمة، مع الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر، تستمر أربعة أيام بدعوة من الرئيس بوتفليقة.

وجرت المحادثات بحضور رئيس مجلس الشعب الجزائري محمد العربي ولد خليفة، ورئيس عبد المالك سلال، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أبو يحيى، ووزراء الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، والشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، والصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

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