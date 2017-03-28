الرئيس السوداني يصل إلى عمان للمشاركة في القمة العربية

عمان - )أ ش أ(

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد بلاده المشارك في القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين، التي تنطلق غدا على مستوى القادة بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان).

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على رأس مستقبلي الرئيس السوداني بمطار الملكة علياء الدولي.. وجرى للرئيس البشير استقبال رسمي في المطار، وعزفت الموسيقى السلام الوطني السوداني.

من المقرر أن يبحث الزعماء العرب المشاركون بالقمة 17 بندا تم رفعها من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى الذى عقد أمس الاثنين وتتناول مجمل القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، فضلاً عن مناقشة التطورات الخاصة بالأزمات في سوريا وليبيا واليمن والصومال، بالإضافة إلى دعم عملية السلام والتنمية في السودان .

ومن المنتظر، أيضا، أن تتطرق القمة إلى سبل تفعيل العمل العربي المشترك على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب التعاون في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر أن يصدر عن القمة إعلان عمّان الذي سيتضمن رؤية القادة العرب لآفاق وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.