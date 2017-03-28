«التضامن»: مد فترة تلقي طلبات الحج للجمعيات الأهلية لـ6 أبريل المقبل

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أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية حتى يوم 6 أبريل المقبل بدلا من يوم 30 من مارس الجارى، وذلك بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين ليتمكنوا من التقدم والتسجيل ببوابة الحج الإلكترونية.

وشددت وزيرة التضامن، اليوم الثلاثاء، بأهمية تيسير الإجراءات لأعضاء الجمعيات الأهلية، والعمل على تلافى أى سلبيات قد تواجه الحجاج، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات، ويشترط فى الجمعية التى سترشح أعضاءً راغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام أن يكون قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2017، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية وفقًا لميزانيتها 50 ألف جنيه.

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وقال أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم مد تلقى طلبات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن يقوم الراغب فى الحصول على تأشيرة الحج هذا العام بالتقدم من خلال الجمعية المقيد بها على أن تتولى الجمعية الجمعية تسليم الاستمارات للإدارة الاجتماعية التابعة لها الجمعية ثم تقوم المديريات بتسجيل الطلبات على بوابة الحج الإلكترونية بوزارة الداخلية حتى يوم 6 إبريل المقبل.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت فتح تلقى طلبات التقديم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هـ/2017م، حتى يوم 30 من مارس الجارى وتم مد الفترة حتى يوم 6 من شهر أبريل المقبل ، حيث تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بعد زيادة حصة حجاج مصر بنحو 20% عن العام الماضى، ووزعت على المحافظات، وفقاً لنسبة تعداد سكان كل محافظة، وسيُختار الحجاج عبر قرعة إلكترونية علنية تجرى بالوزارة وفقاً لعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة تحقيقاً للعدالة فى فرص الفوز بالتأشيرات.