السياحة: إقبال كبير على العمرة «برًا» لارتفاع أسعار تذاكر الطيران

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قال صبح عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى بوزارة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن لجان الوزارة تفحص أوتوبيسات العمرة بالمحافظات، التي تتوجه إلى الموانئ، لتسهيل حركة المعتمرين وحل أي مشكلات طارئة تواجه رحلات العمرة البرية.

وأضاف عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، أن الأوتوبيسات ستنطلق فجر غد الأربعاء، إلى ميناء نويبع بجنوب سيناء، لاستقلال العبارات إلى ميناء العقبة الأردني لتستكمل طريقها إلى الأراضي السعودية عبر منفذ حالة عمار على الحدود الأردنية-السعودية.

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وأوضح أن هناك 22 أتوبيسا سياحيا موديلات حديثة تنقل 1000 معتمر في أولى رحلات العمرة البرية خلال الموسم الحالي، الذي يبدأ بعمرة رجب، مشيرا إلى أن هناك التزاما من الشركات المنظمة بضوابط العمرة البرية من حيث سلامة الأتوبيسات، وتوقيع الكشف الطبى على السائقين ووجود سائق احتياطي مع كل أتوبيس في جميع رحلات العمرة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات السياحية المنظمة للعمرة على برامج الرحلات البرية، نظرا لارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ولذلك فإن هناك طوارئ في إدارة النقل السياحى بقطاع الرقابة على الشركات، لإجراء عمليات الفحص المستمر بالقاهرة والمحافظات، إضافة إلى متابعة الرحلات من خلال غرفة عمليات الحج والعمرة، للإبلاغ عن أي مشكلات تواجه سفر المعتمرين عبر الموانئ المختلفة.