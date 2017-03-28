«الكهرباء»: الإنارة أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة بـ20% من إنتاج الدولة

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قال الدكتور حسن محمود، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الإفريقية للطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة حول "تجميع بيانات كفاءة الطاقة"، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى، إن الورشة تأتى في إطار التعاون الفني بين اللجنة الإفريقية للطاقة (AFSEC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) للعمل سويًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير مؤشرات تحسين كفاءة الطاقة بإفريقيا.

وأكد حسن، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة، موضحًا أن الإنارة العامة تعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، حيث تمثل 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة وأحد مسببات زيادة الاستهلاك.

كما أضاف أن الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة في كل من جانب الإمداد وجانب الطلب، التي من بينها البدء في استخدام نظام الدورة المركبة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء دون الاحتياج إلى وقود إضافى، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد قامت بإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.

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هذا فضلاً عن تركيب ما يقرب من 10240 ميجافار "وحدة قياس” من المكثفات على شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، و800 ميجافار على شبكات الجهد الفائق (220 ك.ف)، وذلك لتعويض الطاقة غير الفعالة وتصحيح معامل القدرة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع المنزلى والقطاع الحكومى من أجل تحقيق تحول تدريجى في السوق، واستخدام تكنولوجيا الليد في هذين القطاعين، حيث إنه جار توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة حوالى 580 ميجاوات.

وقد قام قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وبالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة إجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية لبعض الأجهزة، وجار حاليًا العمل لاستكمال إعداد بطاقات ومواصفات لأجهزة أخرى، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعالة من أجل تركيب حوالى 3 ملايين عداد ذكى كمشروع ريادى من أجل تحسين قدرات الشبكة لإدارة الطلب، إضافة إلى تقليل الفقد.