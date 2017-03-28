وزيرة التخطيط تبحث مع «مايكروسوفت» التعاون في ميكنة الخدمات الحكومية

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ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشركة مايكروسوفت في مصر أوجه التعاون بين الوزارة والشركة في مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية.

طرح خلال اللقاء المشروعات التي تمت ومنها ميكنة جميع محاكم الإسكندرية، وهو المشروع، الذي تحقق في إطار السعي إلى الانتهاء من ميكنة كل المحاكم على مستوى الجمهورية لتسريع الحصول على الخدمات المتعلقة بإنفاذ القانون.

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كما تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الوزارة وشركة مايكروسوفت لاستكمال تطوير منظومة الخدمات الحكومية في المحليات. وتمت أيضًا مناقشة تشمل تطوير نظام الشكاوي ومنظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي بما يكفل وجود نماذج مميكنة للموظفين لتطبيقها. إضافة إلى تطوير نظام رقمي لقياس مؤشرات الأداء الحكومي على كل المستويات، الذي سوف يبدأ العمل فيه.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، بما يسهل حصول المواطنين في الحصول على الخدمات، ويسهل عملية المتابعة والتقييم، ويوفر المعلومات لمتخذ القرار لتطبيق أسس العدالة الاجتماعية في تقديم المساعدات الاجتماعية للمواطنين المستحقين.