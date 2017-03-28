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«الكهرباء»: توقيع عقد تمويل محطة رياح في خليج السويس بـ115 مليون يورو

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«الكهرباء»: توقيع عقد تمويل محطة رياح في خليج السويس بـ115 مليون يورو «الكهرباء»: توقيع عقد تمويل محطة رياح في خليج السويس بـ115 مليون يورو

التحرير

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وقع الدكتور محمد موسى عمران، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اتفاق التمويل الخاص بمشروع محطة الرياح بخليج السويس، بقيمة 115 مليون يورو، مع وهاينز أولبرز، مدير إدارة دول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي.

ويساهم عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية، بإجمالي 345 مليون يورو، ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بـ115 مليون يورو.

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وحضرت اللقاء الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي أكدت أن المشروع جزء لا يتجزأ من استراتيجية التوسع في توليد الطاقة المتجددة وتحقيق حصة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.

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