السيسي يلتقي أمين عام الأمم المتحدة وزعماء عرب بعد وصوله

البحر الميت- (أ ش أ):

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الأردنية عمان مساء اليوم سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من زعماء العرب والأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن جدول مباحثات الرئيس السيسي – الذى وصل الى العاصمة الأردنية عمان عصر اليوم للمشاركة فى أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين التى تعقد غدا في منطقة البحر الميت الأردنية – يشمل مباحثات مساء اليوم مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي.

وأضاف السفير علاء يوسف– في تصريحات للصحفيين اليوم–، أن الرئيس السيسي سوف يلتقى ايضا الأمير غازى بن محمد المعظم – ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن – مساء اليوم لبحث قضية الحوار بين الأديان.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سوف يشارك في أعمال القمة غدا وسيلقى كلمة، كما سيجرى محادثات ثنائية مع ملك المغرب محمد السادس ورئيس تونس الباجي قائد السبسي والعاهل الاردنى عبد الله الثاني.​