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محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (1)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (1)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (2)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (2)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (3)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (3)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (4)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (4)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (5)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (5)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (6)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (6)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (7)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (7)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (8)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (8)

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (9)محافظ أسوان يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل (9)


أسوان - إيهاب عمران:

أجرى محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها أعمال التطهير الجارية بمصرف السيل، بدايةً من منطقة عزب كيما، وحتى منطقة الزيداب والصداقة الجديدة، بواقع طول 4 كم.

وأثناء الزيارة، وجه المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى تحويل كميات الصرف الصحي الخاصة في محطتي 9 و10 بكيما، والتى تتراوح ما بين 17 إلى 20 ألف م3/ يوميًا إلى محطة رقم 40 بالعلاقي، للاستفادة منها في ري الغابات الشجرية بدلاً من إلقائها بمصرف السيل.

كما أمر بإغلاق 11 وصلة عشوائية بالمصرف، شٌقت بالمخالفة، مع تحويلها على صرف المدينة، مكلفًا رئيس مدينة أسوان بتوفير 10 حاويات لجمع القمامة في المناطق الجاري تطهيرها.
وينفذ أعمال التطهير شركة المياه وإدارة الري بمشاركة 2 (كراكة)، و4 (قلاب) من الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطهير خلال الشهر المقبل.

وأثيرت أزمة مصرف السيل في يناير الماضي، بعد أن فاجأ أحد الشباب المشاركين في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في أسوان، الحضور الذين كان على رأسهم الرئيس عبد الفتاح ، بسؤال للواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، حول صرف مخلفات المصرف في مياه النيل.

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