حماس: إغلاق الأنفاق “يخنق غزة”

ناشدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الحكام الجدد في مصر، اليوم الخميس، وقف تدمير أنفاق التهريب إلى قطاع غزة، محذرة إياهم من خنق القطاع.

ويقول الفلسطينيون إن القوات المصرية دمرت عشرات الأنفاق بين غزة ومصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر، مما أدى عرقل بشدة تدفق سلع حيوية ومن بينها الوقود.

وتفرض إسرائيل سيطرة محكمة على الواردات إلى غزة لمنع وصول الأسلحة لحماس التي ترفض الاعتراف بالدولة العبرية.

وتمنع اتفاقات دولية مبرمة استيراد سلع عن طريق مصر، مما يجعل أنفاق التهريب التي يقدر عددها بالمئات في غاية الحيوية لاقتصاد قطاع غزة.

وحذر إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس بغزة من وقوع كارثة إذا أغلقت الأنفاق دون فتح نقاط عبور أخرى.

وقال هنية، في مناسبة عامة، إن هذا سيؤدي الى خنق غزة، مضيفًا أن حماس تقدر احتياجات مصر الأمنية لكن في الوقت نفسه لا يجب أن تتأثر احتياجات الفلسطينيين.

ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية بين القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء وإسلاميين متشددين يطالبون بعودة مرسي إلى السلطة.

ورفضت حماس أية إشارة إلى أنها تساعد المسلحين في سيناء.