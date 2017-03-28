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«حلمي» يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

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«حلمي» يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران «حلمي» يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

التحرير

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عقد محمد حلمي، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة ودية مع اللاعبين، قبل بداية مران، اليوم الثلاثاء، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد الفترة المقبلة.

وخضع أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لتدريبات تأهيلية داخل الملعب، اليوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

وخاض اللاعب تدريبات في الجيمانيزيوم قبل التأهيل بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

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وشهد مران الفريق مشاركة علي فتحي الظهير الأيسر، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به إثر مشاركته بمباراة المرج الودية، وحصوله على راحة لمدة ثلاثة أيام،.

وانتظم محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات اليوم، بعد أن غاب اللاعب عن ودية البلاستيك لخضوعه لعملية جراحية في أسنانه.

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التحرير

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