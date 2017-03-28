أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شوط أول.. التعادل السلبي يخيم على ودية مصر وتوجو

Google+ Print
شوط أول.. التعادل السلبي يخيم على ودية مصر وتوجو شوط أول.. التعادل السلبي يخيم على ودية مصر وتوجو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهى الشوط الأول لمباراة الوطني أمام توجو، بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الودي المقام بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، بأمير عادل (ألكسندر ياكوبسن)، وسام مرسي في التشكيلة الأساسية، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

شاهد أيضا

خط الدفاع: سعد الدين سمير - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - كريم حافظ

خط الوسط: سام مرسى - محمد النني - عمرو وردة - رمضان صبحي - ألكسندر ياكوبسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017