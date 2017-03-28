شوط أول.. التعادل السلبي يخيم على ودية مصر وتوجو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهى الشوط الأول لمباراة المنتخب الوطني أمام توجو، بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الودي المقام بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، بأمير عادل (ألكسندر ياكوبسن)، وسام مرسي في التشكيلة الأساسية، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

شاهد أيضا

خط الدفاع: سعد الدين سمير - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - كريم حافظ

خط الوسط: سام مرسى - محمد النني - عمرو وردة - رمضان صبحي - ألكسندر ياكوبسن.