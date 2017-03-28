«نيمار»: برشلونة كان حلمي.. وميسي هو البارسا

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أكد البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أنه ليس لديه شك في قيام زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتجديد تعاقده مع برشلونة، لأنه يعتبر اللاعب رقم 10 رمزا لبرشلونة، قائلا "ميسي هو البارسا والبارسا هو ميسي".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، قال إن حلمه كان اللعب في برشلونة "كانت هذه رغبتي منذ أن كنت صغيرا، والأهم أن هذا الحلم أصبح حقيقة".

ووجه المهاجم الشكر على السنوات التي لعبها تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، الذي سيرحل بنهاية الموسم، قائلا "دائما من الجيد مواصلة تعلم أشياء أخرى، بالتأكيد، ولكنه ساعدنا كثيرا في هذه المواسم".

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واعتبر نيمار أن المدرب الحالي للبارسا ساهم في تطور الفريق وفي التتويج بـ"العديد من الألقاب".

كما تذكر المهاجم الانتفاضة التاريخية التي حققها البلاوجرانا على باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي "كانت لحظات فريدة، عشت هذه المباراة كما لو كنت أفعل المستحيل".

واختتم أنه يشعر بالتفاؤول في المستقبل "اعتقد أن بإمكاننا الفوز بالثلاثية مرة أخرى إذا تحلينا بالتركيز واستمرت سعادتنا".