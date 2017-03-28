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صديق رونالدو يكشف عن لقب «الدون» في طفولته

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صديق رونالدو يكشف عن لقب «الدون» في طفولته صديق رونالدو يكشف عن لقب «الدون» في طفولته

التحرير

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كشف أصدقاء طفولة كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أنهم كانوا يطلقون عليه "الطفل كثير البكاء"، بسبب انفعالاته الغاضبة عندما يخسر فريقه، أو عندما لا تصل إليه الكرة كثيرا.

ويروي ريكاردو سانتوس، الذي لعب إلى جوار رونالدو، أفضل لاعب في العالم 4 مرات، بفريق أندورينيا بجزيرة ماديرا في مرحلة الهواة، حيث كان والده عامل ملابس بالنادي.

وقال سانتوس "أُطلق عليه الطفل كثير البكاء لأنه كان يحب الفوز مثلما يحبه الآن، وعندما لا يمرر الصبية الكرة له كان يبكي".

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وبفضل غريزة الانتصارات للباكي رونالدور، استطاع أن يتوج ببطولات الدوري المحلي 4 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال مسيرته الرائعة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقاد رونالدو،صاحب الـ 32 عاما، والهداف التاريخي لدوري الأبطال على مر العصور، منتخب البرتغال للتتويج ببطولة أوروبا العام الماضي.

يذكر أن رونالدو يخوض اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام السويد في مدينة ماديرا.

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التحرير

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