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«صخرة» باريس سان جيرمان يهدد بالرحيل

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«صخرة» باريس سان جيرمان يهدد بالرحيل «صخرة» باريس سان جيرمان يهدد بالرحيل

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مفاجأة كبيرة تهدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بفقدان ركيزة أساسية بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشار موقع 10 سبورت الفرنسي، إلى أن المدافع البرازيلي ماركوس كوريا، أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان، أنه لا يريد الاستمرار طويلاً بصفوف النادي، لذا لن يقوم بتمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين في صيف 2019.

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وأضاف أن ماركوس يفكر بجدية في الرحيل عن الفريق الباريسي عقب نهاية هذا الموسم، وقبول أي عرض يصله خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يحظى اللاعب باهتمام أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة.

وكانت تقارير صحفية عديدة أشارت في وقت سابق إلى رغبة أكثر من نجم بصفوف النادي الباريسي في الرحيل بنهاية الموسم بعد صدمة الخسارة أمام برشلونة والخروج من دوري الأبطال.

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التحرير

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