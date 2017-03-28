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تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي.. و«سليمان وزكريا» ينتظمان في المران

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تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي.. و«سليمان وزكريا» ينتظمان في المران تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي.. و«سليمان وزكريا» ينتظمان في المران

التحرير

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خضع الثلاثي أكرم توفيق، وجونيور أجايي، وأحمد حمودي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش، بالجزيرة.

وتدرب الثلاثي تحت قيادة طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، إذ يعاني جونيور أجاي من شد في العضلة الخلفية، بينما يعاني أكرم توفيق وأحمد حمودي من إجهاد عام.

فيما انتظم وليد سليمان، في تدريبات الفريق، بعدما غاب عن مران الفريق الصباحي، بإذن من حسام البدري، المدير الفني للفريق.

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وانتظم أيضا مؤمن زكريا، في تدريبات الفريق الجماعي، بعدما تعافي من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وكان زكريا قد عانى من شد في العضلة الضامة، وتغيب عن مواجهة سكر الحوامدية الودية.

ويستعد النادي الأهلي لملاقة نادي الداخلية، يوم 1 ابريل، ضمن مؤجلات دور الـ 21، بالدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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