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عضو بالأهلي لـ«حسن حمدي»: «خلي الطابق مستور»

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عضو بالأهلي لـ«حسن حمدي»: «خلي الطابق مستور» عضو بالأهلي لـ«حسن حمدي»: «خلي الطابق مستور»

التحرير

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شن عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هجوما ضاريا على حسن حمدي، رئيس الأهلي السابق.

وقال وحيد في تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع سيف"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر: "من الجاني فيما وصل إليه حال النادي الأهلي من قضايا قانونية للمجلس الحالي أو المجموعة المعينة ومن له المصلحة في وضع النادي الأهلي في القضايا منذ اعلان فوز مجلس طاهر".

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واضاف وحيد: "هو الوزير فاكر لما يعين المجلس هنقوله شكرا او لما هيشيل المجلس هنمشي وهنقوله تعالي نعمل حفلة.. لا هنمشي وهناخد معانا كل من تسبب في افساد العملية الانتخابية".

واختتم بقوله: "تعليقاً على ما قاله حسن حمدي مع الإعلامي أحمد شوبير، عندما قال "لا تعليق"، عندما سئل عن المجلس الحالي، مؤكدا أن كلمة لا تعليق مثلها مثل "خلي "الطابق مستور".

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التحرير

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