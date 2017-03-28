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أسرة «عروس بنها» تطالب بنقل منزل القاتل لمكان آخر: «بيغيظونا»

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أسرة «عروس بنها» تطالب بنقل منزل القاتل لمكان آخر: «بيغيظونا» أسرة «عروس بنها» تطالب بنقل منزل القاتل لمكان آخر: «بيغيظونا»

التحرير

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فوضت أسرت القتيلة تقي والشهيرة إعلاميا بعروس بنها، والتي تم قتلها داخل منزلها أثناء نقل جهازها، وقبل زفافها بأسبوع، المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب في القليوبية، بتوصيل صوتهم للواء محمود العشماوي محافظ القليوبية واللواء أنور سعيد مدير الأمن، بسرعة نقل أسرة القاتل من جوارهم إلى أي مكان آخر، لما يصدر منهم من عملية عناد وتعمد بظهورهم بطريقة طبيعية دون مراعاة شعورهم.

وقال ناجي والد تقى إنهم يعيشون مثل المحبوسين داخل منزلهم، وغلق أبواب وشبابيك المنزل حزنا على نجلتهم، بينما تعيش أسرة القاتل بطريقة طبيعية ويمارسون حياتهم كما لو أنهم هم المجني عليهم، ويبتدعون حركات استفزازية لهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز النيل للإعلام بمدينة بنها؛ لمناقشة قضية تقى عروس بنها، بحضور اسرة القتيلة، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية آداب بنها، واللواء عبد الرحمن راشد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام ببنها

وطالب الحضور من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتعديل سن الحدث لينال المجرمين عقابهم بالإعدام  فى هذه  الجريمة البشعة، كما طالب الحضور بسرعة إجراءات محاكمة القتلة حتى ترتاح "تقى" في قبرها، وتشعر أسرتها بأن هناك قضاء عادل وناجز يرد الحق لأصحابه.

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التحرير

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