أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| مراسم استقبال الرئيس السيسي في الأردن

Google+ Print
فيديو| مراسم استقبال الرئيس السيسي في الأردن فيديو| مراسم استقبال الرئيس السيسي في الأردن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، الرئيس عبد الفتاح ، في العاصمة عمان، فور وصوله للمشاركة في القمة العربية.

وفور هبوط طائرة الرئيسي، أُجريت مراسم استقبال رسمية لسيادته، وعُزف النشيد المصري الوطني، بحضور العاهل الأردني.

وعرض التليفزيون المصري، لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي، والمراسم التي تلت ذلك.

وبدأ اليوم الثلاثاء، توافد رؤساء الدول والحكومات العربية على الأردن لحضور القمة العربية في دورتها الـ28، التي تعقد في منطقة البحر الميت.

شاهد أيضا

وتبحث القمة العربية 17 بندًا جرى رفعها من وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري الذي عقد أمس الإثنين، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وتتناول مجمل الملفات والقضايا العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وتبدأ أعمال القمة التي سيترأسها ملك الأردن عبد الله الثاني، في تمام الساعة الـ11 من صباح غد بالتوقيت المحلي، بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة 27 للقمة العربية، يسلم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن الذي يُلقي كلمة يفتتح بها أعمال القمة الجديدة، ويعقبها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتوقع أن يشارك 17 من قادة الدول في القمة، بينهم إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض