فيديو| مراسم استقبال الرئيس السيسي في الأردن

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استقبل الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة عمان، فور وصوله للمشاركة في القمة العربية.

وفور هبوط طائرة الرئيسي، أُجريت مراسم استقبال رسمية لسيادته، وعُزف النشيد المصري الوطني، بحضور العاهل الأردني.

وعرض التليفزيون المصري، لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي، والمراسم التي تلت ذلك.

وبدأ اليوم الثلاثاء، توافد رؤساء الدول والحكومات العربية على الأردن لحضور القمة العربية في دورتها الـ28، التي تعقد في منطقة البحر الميت.

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وتبحث القمة العربية 17 بندًا جرى رفعها من وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري الذي عقد أمس الإثنين، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وتتناول مجمل الملفات والقضايا العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وتبدأ أعمال القمة التي سيترأسها ملك الأردن عبد الله الثاني، في تمام الساعة الـ11 من صباح غد بالتوقيت المحلي، بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة 27 للقمة العربية، يسلم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن الذي يُلقي كلمة يفتتح بها أعمال القمة الجديدة، ويعقبها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتوقع أن يشارك 17 من قادة الدول في القمة، بينهم إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.