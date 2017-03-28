فيديو| العاهل الأردني على رأس مستقبلي الرئيس السيسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن للمشاركة في اجتماع القمة العربية، المقرر انعقاده، غدًا الأربعاء، بمنطقة البحر الميت.

واستقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الرئيس السيسي بمطار الملكة علياء الدولي.

وعقد السيسي والعاهل الأردني جلسة مباحثات سريعة بالجناح الملكي في المطار، تناولت أبرز القضايا المطروحة على القمة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويتوافد على الأردن، اليوم، القادة والزعماء والوفود العربية المشاركة في أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثامنة والعشرين.

شاهد أيضا

ووصل الرئيس، قبل قليل، إلى مقر إقامته بمنطقة البحر الميت.