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مدير «التغذية المدرسية» بأسوان: 10 ملايين جنيه خسائر بسبب توقف التوريد

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مدير «التغذية المدرسية» بأسوان: 10 ملايين جنيه خسائر بسبب توقف التوريد مدير «التغذية المدرسية» بأسوان: 10 ملايين جنيه خسائر بسبب توقف التوريد

التحرير

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قال الدكتور حسين الطحطاوى، مدير مصنع التغذية المدرسية بأسوان، إن المصنع تكبد خسائر مالية كبيرة هذا العام، نظرا للقرار الذى اتخذه المحافظ مجدى حجازى، بوقف توريد التغذية المدرسية لمدارس المحافظة بداية العام الدراسى الحالى، على الرغم من أن المصنع ينتج فطيرة تعتبر وجبة كاملة العناصر الغذائية تغطي احتياجات الطفل والنشء طبقاً لما أوصى به خبراء التغذية.

وأضاف لـ"التحرير" أن القرار تسبب فى خسائر كبيرة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه هذا العام، الأمر الذى دفعهم إلى توريد الوجبات المدرسية إلى مدارس محافظتي قنا والأقصر بقيمة 8 ملايين جنيه.

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كانت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان باشرت تحقيقاتها في تعرض 204 تلاميذ وتلميذات لاشتباه تسمم، عقب تناولهم الوجبة المدرسية، حيث تم استدعاء عدد من المسؤولين لسماع أقوالهم في الواقعة، وإغلاق جميع مخازن توريد الأغذية المدرسية والتحفظ عليها بمختلف الإدارات التعليمية.

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التحرير

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