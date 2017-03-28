حوار| هيثم الحريري: «إسقاط عضويتي لا يعنيني.. ولن نكون ديكورًا تحت القبة»

التحرير

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حوار: محمد عاطف: تصوير: ماريهام صالح

بين يوم وليلة أصبح النائب هيثم الحريري مهددا بالخروج من المجلس بلا رجعة، بعدما أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه في مخالفته للائحة البرلمان.. «التحرير» التقت النائب قبل مثوله للتحقيق، وتحدث عن كواليس ما حدث معه.. فإلى نص الحوار..

- بداية نبدأ من العام.. ماذا عن تكتل «25 - 30» تحت القبة؟

تكتل «25 - 30» أصدر بيانًا قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وذكرنا 3 تحفظات وعرضناها على إدارة المجلس، وهي أننا متمسكون بإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، لأن للأسف قد تكون هناك وسائل إعلام تركز على السلبيات فقط دون الإيجابيات، فترسخ عند المواطن الجزء السلبي، لأنه لا يتابع أداء المجلس بشكل دوري، ولأن المواطن من حقه معرفة ما يقوله النواب في التشريعات التي تخص مصالحه، ومواقفه منها، وعلى أساس هذا يتسنى لهم الحكم على المجلس. والتصويت الإلكتروني أيضًا يرسخ الوضوح والشفافية، فمن الديمقراطية أن يعرف المواطن مواقف النائب مثلًا من قانون الخدمة المدنية، ومن قرض صندوق النقد، الذي أفقر المصريين، وقضى على التعليم والصحة في مصر.

- هل ترى أن المعارضة في التكتل بعد إحالتك ستكون مستأنسة؟

نحن لن نكون معارضة مستأنسة، وسنظل نقوم بدورنا، ومتمسكون به، ودور الأغلبية ورئيس المجلس أنهم يساعدونا على ذلك، لأنه لو لم يكن هناك معارضة تقوم بدورها فلن يكون هناك مجلس، «هيبقى ائتلاف دعم مصر ينعقد في أي مكان ياخد قرار ويبعته لرئيس المجلس ويقره، خلاص إحنا مش هنبقى محتاجين مجلس ومصاريف، مجلس يعني أغلبية ومعارضة، معارضة يتسمح لها تتكلم، مش المعارضة تتكلم 10 أو 15 مرة والأغلبية تتكلم 100 مرة، المفروض إن الرأي معارض قصاده رأي مؤيد».

- حدثنا عن كواليس قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تحت القبة؟

صراحة يوم الأحد الماضي كنت في منتهى السعادة، وأشدت بالدور الذي قام به تحالف دعم مصر، وتحديدًا بأن رئيس دعم مصر المهندس محمد السويدي تراجع أو بمعنى أدق انضم إلى وجهة نظرنا، بأن يستمر الإشراف القضائي لأكثر من 10 سنوات، ولكن للأسف حدث تراجع بجلسة أمس الإثنين بالقاعة، فرئيس المجلس على الرغم من أن النواب قرروا التمسك بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات للأسف تراجعوا عن هذه الخطوة، وأحالوا هذه المادة للجنة التشريعية للنظر في دستوريتها من عدمه، ولدي في هذه النقطة تحديدًا إحساس قد يرقى لدرجة اليقين بأن هذه المادة لن تمر كما كنا نريد أن تبقى هناك ضمانة لاستمرار الإشراف القضائي لأكثر من 10 سنوات.

- ولماذا التمسك بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات؟

يجب أن يعلم المواطن أن العشر سنوات تبدأ من عام 2013 منذ إقرار الدستور، مضى منها 4 سنوات ويتبقى 6 فقط، وعمر هذا المجلس 4 سنوات، وذلك يعني أن هناك انتخابات واحدة فقط ستجرى بإشراف قضائي، «يعني هنجرب الهيئة الوطنية للانتخابات مرة واحدة بس، وبعد كده نرجع تاني لموظفين المحليات خلونا يبقى عندنا ضمانة إن في مجالس جاية تيجي بشكل ديمقراطي، خلونا يبقى عندنا ضمانة إننا ننزل لصناديق الانتخابات وأصواتنا مش هتتزور، مش عاوزين نرجع تاني لـ2010 وما سبق لها، خلوا المادة زي ما هي، والله بعد 5 سنين المجلس الجاي لو في أداء كويس وديمقراطية حقيقية وحرية رأي وتعبير ، والداخلية مش بتتدخل في الانتخابات ابقوا الغوها، لكن دلوقتي أنا لا أقبل ولا أتمنى إلغاءها».

- إذن ماذا تقول للنواب الذين تراجعوا عن مد فترة الإشراف القضائى؟

أناشد كل عضو في المجلس نجح بأصوات الناس أن يتمسك بالإشراف القضائي الكامل على كل صندوق، لأكثر من 10 سنوات، وأود أن أؤكد على أن التزيد على الدستور ليس بمخالفة دستورية، والإنقاص من الدستور هو الذي يعد مخالفة دستورية، فالدستور وضع الحد الأدنى لذلك، ولو الأمور بقت كويسة نلغيها، مش كويسة يبقى يستمر العمل بها.

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- وما مدى دستورية هذا الكلام؟

نحن لدينا سوء فهم للدستور أو أننا لدينا وجهتان نظر لفهم الدستور، الأولى تقول بأنه قد تكون هناك مخالفة سياسية إذا تم الاستمرار في العمل بالإشراف القضائي لمدة أكثر من 10 سنوات، وهذه وجهة نظر الدكتور على عبد العال، ولدينا وجهة نظر ثانية قالها المستشار بهاء أبو شقة بشكل واضح ونحن وافقنا عليها وتضامنا وتمسكنا بها، وهي أن التزيد فيما نص عليه الدستور ليس بعوار دستوري وليس به مخالفة دستورية، «إحنا عاوزين انتخابات ديمقراطية بتعبر عن الشعب بشكل حقيقي ومش ديمقراطية كمان إحنا عاوزين نزاهة في الانتخابات عاوزين الصوت زي ما يخش الصندوق زي ما يطلع ميتلعبش فيه، واللي بيحققلنا ده وجود قاضي على كل صندوق مش إشراف قضائي على اللجنة العامة، زمان أيام مبارك قبل الإشراف القضائي كان موجود قضاة وبيصدروا نتائج مزورة، لكن وجود الإشراف القضائي على كل صندوق خلاهم يبقى عندهم كل الضوابط اللي يحطوها بحيث يكون فيه ضمان إن الصندوق هتطلع نتيجته بشكل حقيقي».

- كيف ترى إدارة عبد العال للمجلس؟

أنا لا أريد أن أتدخل في أمر شخصي، لكني أود التأكيد على تمسكنا باللائحة، فيما يخص طلب الكلمة بالتسجيل الإلكتروني أو طلب ورقي، «لما أتقدم كنائب بطلب ورقي وتسجيل إلكتروني أصبح من حقي أن أتكلم، لما يكون في عدد كبير جدا من النواب ممكن رئيس المجلس يختار مجموعة من المؤيدين ومجموعة من المعارضين، لكن لما يكون مفيش ولا نائب اتكلم ليه أُمنع من الكلام؟ ليه أمنع من التعبير عن الرأي؟ مش منطقي، وأنا رسالتي لرئيس المجلس إني باحترمه على المستوى الإنساني، لكن على المستوى السياسي هو ملتزم بتطبيق الدستور واللائحة، وأنا كمان سأظل ملتزم».

- كيف ترى مستقبلك بعد الإحالة؟

أنا في كل الأحوال مُتقبِّل كل السيناريوهات بما ينتهي لإسقاط عضويتي، «ماعنديش أي مشكلة، وبقول إن وجودي في المجلس ده مرتبط بإني أقوم بدوري كنائب عن الشعب أقدر أعبر عنه وأتمسك بحقه وأتكلم عنه، وإذا مُنِعت من ده فوجودي أصبح بلا قيمة، وبالتالي إسقاط عضويتي مش هيعنيني في شيء»، أنا لست نائبًا يسعى للحفاظ على الكرسي اللي في المعارضة ماينفعش يعملوا كده، اللي ممكن يعمل ده واحد داخل في الأغلبية وبيحافظ على مكانه، لكن اللي في المعارضة مابيبقاش داخل يحافظ على الكرسي، وإحنا مش باقيين على الكرسي، إلا إذا توفر لينا حقفنا الكامل في التعبير عن رأينا، لو المجلس مش عاوزنا نكون معندناش مشكلة خالص، إحنا متضررين مش مستفيدين على كل المستويات الإنسانية والاجتماعية بس كل ده فدا البلد، لو إحنا بنعمل ده وهما مش راضيين يسمحولنا بالدور ده يبقى نمشي ماعندناش مشكلة خالص.

- كيف ترى مستقبل المعارضة داخل المجلس، وهل ما حدث معك يؤسس لترهيب باقي الأعضاء؟

نحن سنستمر في أداء دورنا داخل المجلس سواء يطلق علينا معارضة أو غير معارضة، نحن نسعى لتحقيق مطالب 25 يناير، إذا أُتيحت لنا الفرصة لتقديم مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة كباقي زملائنا سنفعل ذلك بمنتهى التفاني والحب للبلد، أما إذا مُنِعنا من ذلك فلن نقبل بأن نكون ديكور داخل المجلس.

- وهل ترى أن إحالتك ستؤثر على باقي النواب بالمجلس؟

بالطبع هناك جوانب إنسانية يعني لما تشوف زميل ليك بيتحول لهيئة المكتب أو بيتم اتخاذ إجراء عقابي ليه لأنه حاول يتمسك بحقه في الكلمة، هيخليك تفكر قبل ما تطلب الكلمة أو إنك تتمسك بحقك في الكلمة، وتكتل «25- 30» التكتل لن يتأثر بهذا، وهذا لا يعني إنه قد يتأثر أي نائب آخر، وده أسلوب إحنا مش سعيدين بيه، البعض بيطلق عليه إنه شكل من أشكال الإرهاب، المنصة بتقول عليه إرهاب للمنصة، والنواب بيقولوا عليه إرهاب للنواب، إحنا لا عاوزين إرهاب للمنصة ولا للنواب، نعمل ده إزاي نطبق اللائحة، سجلت يبقى أتكلم مسجلتش متكلمش.

- هل هذا البرلمان.. برلمان حكومة، أم الحكومة هي حكومة البرلمان؟

هذه الحكومة بالطبع حكومة البرلمان، التي وافق عليها وعلى برنامجها، وطبيعي أن يكون هناك دعم من الأغلبية التي جاءت بها، وبالتالي نحن لدينا دعم من أغلبية دعم مصر للحكومة التي أتت بها، وهذا أمر متفق عليه، هل هذا يعني أن كل النواب لازم يكونوا دعم مصر، هل هذا يعني أن كل النواب لازم يوافقوا على اللي الحكومة بتعمله؟ هل هذا يعني إن كل اللي بتعمله دعم مصر أو الحكومة لازم يكون صواب مطلق؟ أكيد لأ، عشان كده فكرة وجود الرأي الآخر هو ده المهم، هي دي اللي بتعمل توازن، مش توازن كمي توازن كيفي مش بالعدد بالفكر، إحنا أيام مبارك كنا أقلية وأيام الإخوان كنا أقلية والآن نحن أقلية، هل مبارك والإخوان والمجلس الحالي كلهم صح؟ هل القرارات اللي بتطلع كلها إيجابية، بالطبع لأ، أنا عاوز أوضح كمان إن البرلمان وافق على مشروع قرار بقانون من الرئيس على عدم الطعن على عقود الدولة والتكتل تصدى ليه، وهيئة المفوضين أقرت موقفنا وقالت إنه غير دستوري في تقريرها.

- هل ترى أنك ستلحق بالنائبين السابقين أنور السادات وتوفيق عكاشة؟

أنا مش حابب الربط بيني وبين السادات أو عكاشة، «ليهم مواقف مختلفة تمامًا عن مواقفى، لكن هل ستتم إسقاط عضويتي؟، أنا ماعنديش مشكلة في ده أصلًا خالص، أنا مش داخل المجلس عشان أتمسك بيه مش دي الطريقة اللي تخليني أتمسك بيه، الطريقة اللي تخليني أتمسك بيه إني أترك مقاعد المعارضة وأنا لن أفعل ذلك».

- وماذا تقول لمن هاجموك؟

ليست لدي مشكلة إطلاقًا مع الإعلام، لدي فقط مع بعض الإعلاميين والصحفيين على المستوى الشخصي وليس العام، وبالتالي أنا أكن كل الاحترام لكل وسائل الاعلام المختلفة، لكن البعض يستخدم قلمه في التشهير وهذا ليس عيبًا في الصحافة إنه عيب في الصحفي نفسه، «زي بالظبط السياسيين اللي بيخونوا بلدهم ده بيسيء ليهم مش للسياسة، والأشخاص اللي عندهم مواقف شخصية معايا لا يستحقون إني أوجهلهم أي كلام».