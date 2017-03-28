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جامعة القاهرة: 100 ألف جنيه مكافأة للكلية الأعلى في النشر الدولي للأبحاث

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جامعة القاهرة: 100 ألف جنيه مكافأة للكلية الأعلى في النشر الدولي للأبحاث جامعة القاهرة: 100 ألف جنيه مكافأة للكلية الأعلى في النشر الدولي للأبحاث

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

قرر مجلس جامعة القاهرة، الثلاثاء، تخصيص 100 ألف جنيه مكافأة للكلية صاحبة أعلى نشر دولي في الأبحاث العلمية.
وخصص المجلس، 40 ألف جنيه جايزة للقسم العلمي الأعلى نشرًا في البحث العلمى "النشر الدولي" بالجامعة، على أن ينفق القسم منها على احتياجاته التي يحددها مجلس القسم.

كما خصص المجلس، 40 ألف جنيه للكلية إضافة إلى 10 آلاف جنيه مكافأة لرئيس القسم الذى يفوز بالجائزة، و10 آلاف جنيه أخرى لعميد الكلية تحت بند "التحفيز المؤسسي".
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي اليوم الثلاثاء.

كانت جامعة القاهرة، أعلنت بداية مارس الجاري، عن زيادة البحوث العلمية المنشورة دوليًا بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة وقطاعاتها الأكاديمية، والمنشورة باسم جامعة القاهرة في المجالات والدوريات العلمية الدولية خلال عام 2016، لتصل الي 3483 بحثا بنسبة بلغت نحو 19 % من اجمالي إنتاج النشر الدولي لمصر، والذي بلغ 18 ألف و669 بحثا.

واحتلت كلية العلوم بالجامعة صدارة الترتيب بالنسبة للنشر العلمي الدولى، يليها كليات القطاع الطبى ثم كلية الهندسة، حيث تم الإستشهاد بما يقرب من 30 ألف بحثًا من جامعة القاهرة خلال الثلاث سنوات الماضية.​

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مصراوي Masrawy

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