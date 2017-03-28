بالصور- عميدة "إعلام الشروق": التنمية المستدامة تلبي احتياجات الأجيال المختلفة

(مصراوي):

افتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني لأعلام الشروق، فعالياته أمس الاثنين، برعاية وحضور وزير التعليم العالي.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، إن قضية التنمية المستدامة هي محور بحث من قبل ودول وحكومات العالم المختلفة، ويجب أن تلبي هذه التنمية حاجات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

وأضافت الدكتورة هويدا أن وسائل الإعلام تستطيع أن تقوم بدور فعال في المعاونة على تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة باعتبار أنها جزءًا مهما من التطور القومي الذي تعمل في إطاره"، فضًلا عن إيجاد حلول للمشاكل الموجودة في المجتمعات، عن طريق خطط علمية يجب أن يحفزها الإعلام، وتهدف إلي إيجاد توازن بين القوى الاجتماعية وموارد الدول.

يناقش المؤتمر على مدى يومين، 15 بحثا لمجموعة من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية في عدة محاور تشمل على: الإعلام العربي وقضايا التنمية المستدامة، والإعلام الإقليمي ودوره في تنمية المجتمعات المحلية، والإعلام وتنمية القطاعات والفئات المهمشة، والإعلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإعلام والتنمية السياسية، والإعلام والتنمية الثقافية والتعليمية.

ركز المؤتمر، أمس، على الإعلام العربي وقضايا التنمية المستدامة، والإعلام العربي والقضايا المجتمعية، بالإضافة إلى الإعلام التنموي وتطلعات مستقبلية. جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة.. أبعاد وتحديات"، برأسة الدكتور وليد فتح الله، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

بينما ركز المؤتمر اليوم الثلاثاء على الحديث عن "أطر تناول قضايا المرأة في برامج الفضائيات المصرية الحكومية من منظور المسئولية المجتمعية" ويرأسها الدكتور محمد سعيد، وكيل المعهد الدولي العالي لشئون التعليم والطلاب، والجلسة الثانية للحديث عن "الإعلام التنموي.. رؤي وشهادات من الواقع"، وترأسها الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام.

حضر المؤتمر، مؤسس أكاديمية الشروق، الدكتور محمد فريد خميس. والدكتورة هويدا مصطفى عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، واللواء دكتوراحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الادارة الأكاديمية، واللواء سمير فرج محافظ الأقصر سابقا، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد (رئيس قطاع الإعلام والاتصال) جامعة الدول العربية- المستشار أول ندى العجيزي الوزيرة المفوضة مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية – الدكتور صلاح الجعفراوي خبير الإعلام والاتصال بمنظمة الإيسيسكو.