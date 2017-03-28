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«يوفنتوس» يسابق الزمن لتجديد عقد «أليجري»

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«يوفنتوس» يسابق الزمن لتجديد عقد «أليجري» «يوفنتوس» يسابق الزمن لتجديد عقد «أليجري»

التحرير

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تسعى إدارة يوفنتوس إلى الحفاظ على المدرب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق، وتمديد عقده المستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وإنهاء الجدل الدائر بشأن مستقبله في ظل عدم قناعة الإدارة بكل الأسماء الأخرى التي يمكنها خلافة المدرب الإيطالي.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إلى أن الإدارة مقتنعة تماماً بما يقدمه أليجري مع الفريق حتى الآن في ظل تحقيقه كمتوسط هذا الموسم 2.52 نقطة كل مباراة، وهو معدل أعلى مما يحقه كارلو أنشيلوتي مع بايرن ميونيخ وأنطونيو كونتي مع تشيلسي.

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وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لحسم الأمور خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم رغبتها في بدء الموسم المقبل مع مدرب سينتهي عقده بعد شهور، حيث ترى أن ذلك سيخلق جواً من التوتر وعدم التركيز في الفريق، وسيزيد من التكهنات والشائعات مما قد يؤثر على استقرار الفريق.

ويعد الثلاثي لوتشيانو سباليتي مدرب روما، ودي فرانشيسكو مدرب ساسولو، وباولو سوزا مدرب فيورنتينا، أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أليجري في يوفنتوس في حالة رحيله.

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التحرير

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