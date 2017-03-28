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فيديو| حريق في ملعب شنغهاي شينهوا بالصين

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فيديو| حريق في ملعب شنغهاي شينهوا بالصين فيديو| حريق في ملعب شنغهاي شينهوا بالصين

التحرير

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ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن حريقًا اندلع في ملعب نادي شنغهاي شينهوا الصيني، وأحدث به أضرارًا كبيرة.

ولم يكشف بعد عما إذا كان النادي الصيني، الذي يلعب لصالحه النجمين البرازيليين أوسكار وهالك، سيخوض مباراته المقبلة على ملعبه.

ولم يصل الحريق، الذي نشب صباح اليوم، إلى عشب الملعب، كما لم يسفر عن وقوع ضحايا، حسبما أكدت وسائل الإعلام.

واشتعل الحريق في الجزء العلوي من منشآت الملعب، خلف المدرجات.

وأشار موقع «سوهو» الرياضي على الإنترنت إلى أن مسؤولي رابطة الدوري الصيني الممتاز، ينتظرون تقييم أجهزة الإطفاء للوضع الحالي للملعب.

 

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ملعب شنغهاي

ملعب شنغهاي

ملعب شنغهاي

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التحرير

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