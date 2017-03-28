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لم يصافح الحكم.. إيقاف ميسي 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف فرنك

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لم يصافح الحكم.. إيقاف ميسي 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف فرنك لم يصافح الحكم.. إيقاف ميسي 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف فرنك

التحرير

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أعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إيقاف لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، 4 مباريات، وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري.

و كان الفيفا قد فتح تحقيقا بشأن سلوك ميسي، الأسبوع الماضي، خلال فوز الأرجنتين على تشيلي، إذ أقدم على إهانة حكم الراية، وقام بالإساءة له ولم يصافحه أثناء الخروج من أرضية الملعب.

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و لم يكن الحادث مدرج ضمن التقرير الأصلي لحكام المباراة، لكن تم إضافته يوم الإثنين، وإرساله إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، فيما أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيتقدم باستئناف لتخفيف العقوبة.

وبحسب القرار سيغيب ميسي عن مواجهة بوليفيا، وأوروجواي، وفنزويلا، وبيرو، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018.

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التحرير

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