«ملك روما» 24 عاما من الوفاء للذئاب

التحرير

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يحتفل اليوم ملك روما «فرانشيسكو توتي» بمرور 24 عامًا على خوضه أول لقاء مع فريقه روما الإيطالي، وبالتحديد يوم 28 مارس من عام 1993، وكان يبلغ فى ذلك الوقت 16 عامًا فقط، ليستمر فوق عشب ملاعب الدوري الإيطالي لغاية الموسم الحالي دون انقطاع مفضلًا الوفاء لفريقه على الرغم من تلقيه العديد من العروض الخارجية.

ويستعرض «التحرير» فى ضوء ذلك مشوار النجم الكروي في الملاعب حتى الآن.

1-البداية

ولد النجم الإيطالي في 27 سبتمبر 1976 بمدينة روما، وبدأت موهبته في كرة القدم منذ سن الخامسة، وحاول فريق الميلان ضمه لكن والدته رفضت رحيل ابنها بعيدًا عنها ليلتحق بفريق روما عام 1989 ليبدأ مسيرة الوفاء.

وكان توتي معجب في صباه بالقائد جوزيبي جيابني الملقب بأمير روما، ويعتبره قدوته الأولى ليشاء القدر ويلعب بجواره لمدة 3 مواسم من 1993 إلى 1996 وورث عنه حبه لفريق روما ووفائه للفريق رغم العروض الكبيرة التي تلقاها.

2- بداية التألق

انتظر توتي أكثر من موسمين ليسجل هدفه الأول وكان في موسم 1994 - 1995، وجاء في مرمى فريق فوجيا في سبتمبر1994، ليواصل مسيرة تسجيل الأهداف مع تحوله لمهاجم ثانٍ ووسط ميدان مهاجم وأصبح حاليًا الهداف التاريخي للفريق الإيطالي.

3- المشوار الطويل

تجاوزت مشاركات توتي مع روما 780 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم النجم الذي تخطى عامه الأربعين في تتويج روما الوحيد بلقب الدوري في الـ34 عامًا الأخيرة، عندما قاد الذئاب لإنجاز مثير في موسم 2000 - 2001، كما قادهم لتحقيق لقب الكأس في موسمين متتاليين (2006-2007 و2007-2008)، بالإضافة للقبي كأس السوبر الإيطالي عامي 2001 و2007.

4- الأتزوري

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لعب توتي للمنتخبات الإيطالية الصغرى كلها وسجل لها 18 هدفًا قبل أن يدخل المنتخب الأول سنة 1998 بعد نهائيات كأس العالم في فرنسا، ولعب 58 لقاءً سجّل خلالها 9 أهداف وقرر الاعتزال الدولي بعد كأس العالم 2006.

وكان أفضل إنجاز لتوتي مع منتخب إيطاليا التتويج بكأس العالم بألمانيا 2006 على حساب المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، وعاندته الإصابات كثيرًا في التواجد مع المنتخب الأزرق طيلة مشواره، لكنها كانت رحيمة إذ شُفِي من إصابة قبل كأس العالم مباشرة، ودخل لائحة المنتخب ليشارك في كتابة التاريخ في وقت عرفت فيه كرة القدم الإيطالية الفضائح الخاصة برشاوى الحكام والتلاعب بنتائج اللقاءات.

5- الجوائز الفردية

وطيلة مشواره فاز توتي بعدة جوائز فردية إذ اختير ضمن أفضل 100 لاعب في القرن الماضي، وحل خامسًا في سباق الكرة الذهبية عام 2001، وفاز بالحذاء الذهبي الأوروبي عام 2007، وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي مرتين وأفضل لاعب إيطالي 5 مرات.

واختير توتي ضمن الفريق المثالي ليورو 2000، وأفضل لاعب في النهائي الذي خسره أمام فرنسا، كما اختير في الفريق المثالي لمونديال ألمانيا 2006.

ويعتبر توتي ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي بـ250 هدفًا ويفصله 24 هدفًا عن الهداف التاريخي للمسابقة.

6- الحياة الشخصية

تزوج توتي من الحسناء الإيطالية إلاري بلاسي التي تعمل حاليًا مقدمة برنامج ترفيهي ورُزق منها بطفلين، ويعتبر أخوه ريكاردو كاتم أسراره ووكيل أعماله، إذ يدير كل أنشطة النجم بما فيهم أكاديميته الخيرية التي تهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يملك فريقًا للدراجات النارية.

ويعشق توتي رياضة التنس حيث يتابع كل لقاءاتها كلما سنحت له الفرصة ويحضر باستمرار جائزة روما، كما قام بتقديم النسخة الخاصة الفيلم الأمريكي الشهير «غلاديتور»عام 2010 وهو الفيلم الذي حصل على عدة جوائز عالمية.

ونشر توتي مع عدد من زملائه كتابًا يروي عددا من المواقف الساخرة طيلة مسيرته عام 2003، وتحدث عن عدد من النكات التي مست شخصيته واستغل مبيعاته في الأعمال الخيرية.