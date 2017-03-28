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أسرة "عروس بنها" تناشد محافظ القليوبية نقل مسكن أسرة قاتل ابنتهم

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مصراوي Masrawy

أسرة تُقى عروس بنها تناشد محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ناشدت أسرة تقى ناجى "عروس بنها"، طالبة كلية الآداب التي قُتلت داخل منزلها على يد اثنين من جيرانها قبل عشرة أيام، محافظ القليوبية اللواء محمود العشماوي سرعة نقل أسرة القاتل إلى مكان آخر.

وقال والد تقى، خلال ندوة عقدها "مركز النيل للإعلام" في بنها لمناقشة قضية ابنته: "نحيا كالسجناء داخل منزلنا، إذ نغلق الأبواب والنوافذ، بينما تعيش أسرة القاتل بطريقة طبيعية وتمارس حياتهم باعتيادية كاملة، كما لو كانوا هم المجني عليهم".

وكان مركز النيل للإعلام في مدينة بنها، عقد ندوة لمناقشة قضية "تقى"، حضرتها أسرتها، إلى جانب المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية آداب بنها، والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام في القليوبية.

وخلال الندوة، طالب الحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتخفيض سن الحدث من 18 سنة إلى 15 أو 16 سنة، لينال المجرم عقابه المستحق على مثل تلك الجرائم، مع تغليظ العقوبة في القضايا التي تماثل قضية "تقى".

كما طالبوا أيضًا بالإسراع في إجراءات محاكمة قاتل "تقى"، بما يثلج قلب أسرتها المكلومة، ويظهر للجميع أن العدالة ناجزة في القصاص لدماء الأبرياء.

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