بالفيديو- سلم كهربائي تحرك بشكل عكسي..والنتيجة 18 مصاب
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ننشر صورة المتهمين بقطع يد شاب في الشرابية والسلاح المستخدم في الواقعة
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أطفال "دملاش" يرفضون الذهاب لمدارسهم.. وشقيق الرضيعة المغتصبة: "اعدموا إبراهيم"
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بالصور- وزير التعليم يفتتح 3 مدارس بجنوب سيناء بمناسبة عيدها القومى
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أطباء التغذية يحذرون من إعادة تسخين بقايا الطعام..والسبب
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ماذا يحدث لو وافق البرلمان على تسليم "تيران وصنافير" للسعودية؟ "تقرير"
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