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​وزير التنمية المحلية: ترتيب مصرفي التعليم قبل الأخير عالميًا

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​وزير التنمية المحلية: ترتيب مصرفي التعليم قبل الأخير عالميًا ​وزير التنمية المحلية: ترتيب مصرفي التعليم قبل الأخير عالميًا

مصراوي Masrawy

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن بالترتيب قبل الأخير فى التعليم على المستوى الدولي.

وطالب الوزير- خلال زيارته اليوم للشرقية- بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي الخارجي والداخلي للمدارس أسوة بما يتم في المدارس الخاصة والدولية لنشجع الطلاب علي الاقبال علي التعليم بصورة عامة والذهاب الي المدارس بصفة خاصة.

وقال الدكتور هشام الشريف إن الشكل الحالي لبعض المدارس غير جيد، حيث يتم وضع الحديد علي " الشبابيك والأبواب"، من الخارج والشكل الخارجي لها غير جيد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر بها نماذج لبعض المدارس التي تشبه السجون، مؤكدًا أن الأمل فى التغيير خلال الفترة المقبلة يجب أن يبدأ من التعليم، وأنه سيتم عمل نماذج لمدارس ومبانى على أحدث النظم العالمية.

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