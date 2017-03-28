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«سكودا» تشوق جمهورها بمفهوم جديد في معرض شانجهاي

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«سكودا» تشوق جمهورها بمفهوم جديد في معرض شانجهاي «سكودا» تشوق جمهورها بمفهوم جديد في معرض شانجهاي

التحرير

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نشرت شركة "سكودا" التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة، صورة دعائية لمفهوم جديد باسم "Vision E"، الذي تنوي الشركة إصداره في معرض شانجهاي الدولي للسيارات الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا مالاي ميل أونلاين"، فإن الشركة التشيكية، تعكف على تشويق المشاهدين بصورة غير واضحة المعالم للمفهوم الجديد، وذلك بعد أن كانت كشفت عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الأولى "كودياك".

وتشير التقارير الأولى إلى أن المفهوم الجديد الذي بصدد أن تكشف عنه سكودا في معرض شانجهاي الدولي في أبريل، سيكون بمثابة تعيدل بسيط للسيارة الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي، والتي كشفت عنها الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعكف سكودا على تطوير عدد من إصداراتها، لاسيما "كودياك" التي تمثل بداية انطلاق الشركة التابعة لـ"فولكس فاجن" في مجال صناعة السيارات الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي، خاصة أنها باتت تتمتع بثقة الجمهور في العديد من الأسواق العالمية.

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التحرير

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