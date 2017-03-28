أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

بعد 14 عاما.. «بنتلي» تستعد لجيل ثالث من «كونتنينتال GT»

Google+ Print
بعد 14 عاما.. «بنتلي» تستعد لجيل ثالث من «كونتنينتال GT» بعد 14 عاما.. «بنتلي» تستعد لجيل ثالث من «كونتنينتال GT»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تخضع شركة "بنتلي" البريطانية، سيارتها الجديدة "كونتنينتال GT”، لاختبارات القيادة الأخيرة، تمهيدًا لطرح جيلها الثالث من السيارة الرياضية الفاخرة.

وبحسب مجلة "أوتوموبيل" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة البريطانية تنوي طرح جيل جديد من السيارة كونتنينتال GT بعد أن ظل الجيل الثاني لأكثر من 14 عامًا، مشيرة إلى أن بنتلي تعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على السيارة.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن يستمد الجيل الثالث من السيارة كونتنينتال GT شكلها من المفهوم سبيد 6 الذي كشفت عنه الشركة البريطانية خلال معرض جنيف الدولي للسيارات بنسختها في 2015.

وتشير التقارير الأولى إلى إمكانية تزويد بنتلي للجيل الثالث من كونتنينتال GT بمحرك بسعة 4000 CC مكون من 8 سلندر "V8" وشاحني تربو، أو محرك بسعة 6000 CC مكون من 12 سلندر "W12" وشاحني تربو إضافيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»