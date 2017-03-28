بعد 14 عاما.. «بنتلي» تستعد لجيل ثالث من «كونتنينتال GT»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تخضع شركة "بنتلي" البريطانية، سيارتها الجديدة "كونتنينتال GT”، لاختبارات القيادة الأخيرة، تمهيدًا لطرح جيلها الثالث من السيارة الرياضية الفاخرة.

وبحسب مجلة "أوتوموبيل" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة البريطانية تنوي طرح جيل جديد من السيارة كونتنينتال GT بعد أن ظل الجيل الثاني لأكثر من 14 عامًا، مشيرة إلى أن بنتلي تعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على السيارة.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن يستمد الجيل الثالث من السيارة كونتنينتال GT شكلها من المفهوم سبيد 6 الذي كشفت عنه الشركة البريطانية خلال معرض جنيف الدولي للسيارات بنسختها في 2015.

وتشير التقارير الأولى إلى إمكانية تزويد بنتلي للجيل الثالث من كونتنينتال GT بمحرك بسعة 4000 CC مكون من 8 سلندر "V8" وشاحني تربو، أو محرك بسعة 6000 CC مكون من 12 سلندر "W12" وشاحني تربو إضافيين.