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ميتسوبيشي تعلن عن مفهوم جديد لطراز السيارات «MVP»

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ميتسوبيشي تعلن عن مفهوم جديد لطراز السيارات «MVP» ميتسوبيشي تعلن عن مفهوم جديد لطراز السيارات «MVP»

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أعلنت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، عن عزمها الكشف عن مفهوم جديد باسم "XM" لطراز السيارات "MPV" خلال معرض إندونيسيا لهذا العام.

وبحسب موقع "كارليست"، فإن الشركة اليابانية تهدف من خلال طرح الموديل الجديد لمنافسة هوندا BR-V، نيسان جراند ليفينا، سوزوكي إرتيجا وتويوتا أفانزا.

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ومن المتوقع أن تعمل السيارة بمحرك بسعة 1500 CC بالبنزين، كما أعلنت ميتسوبيشي عزمها إطلاق إصدار منخفض الثمن يعمل بالديزل من هذه الشريحة.

وتواجه السيارة الجديدة منافسة شرسة من إصدارات تنتمي لنفس الطراز، وعلى رأسها نيسان جراند ليفينا، والتي ينظر إليها على أنها عملاقة هذا الطراز من الصناعة اليابانية.

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التحرير

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