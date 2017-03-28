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صور| وزير التنمية من الشرقية: توفير مليون فرصة عمل في 2017

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صور| وزير التنمية من الشرقية: توفير مليون فرصة عمل في 2017 صور| وزير التنمية من الشرقية: توفير مليون فرصة عمل في 2017

التحرير

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قال الدكتورهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن التحدي الأكبر الذى تواجهه الدولة هو كيفية الاسراع ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن القرية المصرية يجب أن تتحول من مستهلكة إلى منتجة ثم مصدرة.

 

جاء ذالك خلال لقاء هشام الشريف وزير التنمية المحلية بأعضاء مجلس جامعة الزقازيق اليوم، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية .

 

 وأوضح  وزير التمية المحلية أن الدولة تسعي لاحداث نقله نوعية فى التعليم قبل الجامعى ومواجهة الزيادة السكانية من خلال انشاء فصول رياض أطفال نموذجية تعلم اللغات والرياضيات والكمبيوتر والموسيقى والغناء وقبول الآخر وكذلك وحدات صحية لتقديم خدمات صحية متميزة فى كل قرية مصرية

 

 وأن الوزارة توفر مليون فرصة عمل خلال هذا العام لهذا الغرض منها 125 ألف لمحافظة الشرقية ، كما نعتزم إنشاء 10 آلاف مدرسة منها ألف مدرسة بمحافظة الشرقية من بينها 10 مدارس للمتفوقين بالإضافة إلى البحث عن توفير أرض لتوسعات جامعة الزقازيق .

 

وأكد الشريف أنه يسعى إلى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية فى الأمن الغذائى والتعليم والصحة والقضاء على الفقر وإحداث ثورة فى الخطاب الثقافى والفنى فى كل قرية من خلال تنظيم ورش عمل ومسابقات فى الشعر والغناء والمسرح والفنون وانشاء مكتبة تقليدية ورقمية بكل قرية .

 

وأضاف الشريف أنه من الضروري الاهتمام بالتنسيق العمرانى والحضارى وأن الشرقية من أكثر المحافظات احتياجاً لذلك وطالب بضرورة وجود مخطط شامل لنقل الأفراد والبضائع وربط المحافظة بالمحافظات المجاورة وتطوير الخدمات وحل مشاكل الجماهير .

 

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور خالد عبد البارى  رئيس الجامعة، درع الجامعة إلى دكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية تقدير لزيارته الاولي من نوعها .

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