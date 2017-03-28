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محافظ بورسعيد: التعاقد مع مستثمر لإنتاج السكر بتكلفة 356 مليون دولار

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محافظ بورسعيد: التعاقد مع مستثمر لإنتاج السكر بتكلفة 356 مليون دولار محافظ بورسعيد: التعاقد مع مستثمر لإنتاج السكر بتكلفة 356 مليون دولار

التحرير

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المنطقة الصناعية جنوب المحافظة، تشهد إقامة عديد من المشروعات الصناعية الكبرى، التي ستحدث نقلة كبرى في المجال الصناعي للمحافظة بعد دخول صناعات جديدة للمرة الأولى، حسب قوله.

وأضاف المحافظ ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع مستثمر كبير لإنتاج بنجر السكر بإجمالى استثمارات 356 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مصانع عملاقة يتم تنفيذها فى المنطقة الصناعية فى الجنوب من بينها مصنع لكاوتش السيارات النقل الكبير، يوفر فرص عمل للمحافظة ومصنعا لإنتاج جنوط السيارت وآخر لإنتاج أواني الطهي.

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وأشار الغضبان إلى أنه تم عمل بروتوكول مع وزارة التعليم والتعليم الفنى، لتدريب الطلاب فى مدارس التعليم الصناعي.

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التحرير

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