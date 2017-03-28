الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون رجيم تشد البشرة و تخلصك من الغازات حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس نقدم لكم هذهالوصفة السحرية المتعددة النتائج المذهلة
المكونات و الاستعمال
المكونات
كوب بذور الشمر
كوب بذور الكتان
كوب كمون حب
كوب نعناع جاف
نصف كوب قشور الليمون
التحضير
نمزج الكل بالخلاط جيدا
الاستعمال
3 مرات في اليوم
كوب على الريق
كوب بعد الغذاء بساعة
كوب قبل النوم بساعتين
الطريقة
نضع ملعقة في كوب ماء ملغي + نصف ملعقة عسل طبيعي و يشرب بعد 5 دقائق
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads