الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون رجيم تشد البشرة و تخلصك من الغازات

شيماء مصطفى

الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون رجيم تشد البشرة و تخلصك من الغازات حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس نقدم لكم هذهالوصفة السحرية المتعددة النتائج المذهلة

المكونات و الاستعمال

المكونات

كوب بذور الشمر

كوب بذور الكتان

كوب كمون حب

كوب نعناع جاف

نصف كوب قشور الليمون

التحضير

نمزج الكل بالخلاط جيدا

الاستعمال

3 مرات في اليوم

كوب على الريق

كوب بعد الغذاء بساعة

كوب قبل النوم بساعتين

الطريقة

نضع ملعقة في كوب ماء ملغي + نصف ملعقة عسل طبيعي و يشرب بعد 5 دقائق

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads