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الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون رجيم تشد البشرة و تخلصك من الغازات

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الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون رجيم تشد البشرة و تخلصك من الغازات الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون رجيم تشد البشرة و تخلصك من الغازات

الملعقة الاعجوبة تحرق الشحوم و انت نائم تفقدك 5 كيلو دون تعب دون تشد البشرة و تخلصك من الغازات حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس نقدم لكم هذهالوصفة السحرية المتعددة النتائج المذهلة

المكونات و الاستعمال

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المكونات

كوب بذور الشمر
كوب بذور الكتان
كوب كمون حب
كوب نعناع جاف
نصف كوب قشور الليمون

التحضير

نمزج الكل بالخلاط جيدا

الاستعمال

3 مرات في اليوم
كوب على الريق
كوب بعد الغذاء بساعة
كوب قبل النوم بساعتين

الطريقة

نضع ملعقة في كوب ماء ملغي + نصف ملعقة عسل طبيعي و يشرب بعد 5 دقائق

 

المصدر : مجلةرجيم

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مدير عام الموقع

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