مران الزمالك| جلسة لـ«حلمي» مع اللاعبين وانتظام علي فتحي ومحمد إبراهيم

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عقد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم، استعدادا للقاء سموحة فى بطولة الدوري الممتاز.

وطالب حلمي اللاعبين بضرورة التركيز الشديد الفترة المقبلة، وألا يشغلوا بالهم بقضية الانسحاب من الدوري لأن هذه أمور إدارية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة علي فتحي الظهير الأيسر، بشكل طبيعي في المران الجماعي.

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وتعافى اللاعب من الإصابة التي لحقت به إثر مشاركته بمباراة المرج الودية، وحصوله على راحة لمدة ثلاث أيام.

بينما انتظم محمد إبراهيم في التدريبات اليوم بعدما تغيب عن ودية البلاستيك لخضوعه لعملية جراحية لخلع ضرس العقل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة في المباراة التي ستقام يوم السبت القادم، في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.