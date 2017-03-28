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مجلس الجبلاية يطالب «هشام حطب» بالاستقالة الفورية

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مجلس الجبلاية يطالب «هشام حطب» بالاستقالة الفورية مجلس الجبلاية يطالب «هشام حطب» بالاستقالة الفورية

التحرير

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 شن مجلس إدارة اتحاد الكرة هجوما على المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعد مطالبته لمجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بالاستقالة من منصبه بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس.

 كان هشام حطب قد أدلى بتصريحات طالب فيها بضرورة استقالة مجلس الجبلاية من منصبه بحجة أن هذه الخطوة ستكون بمثابة خطوة لمنع تعريض الكرة المصرية لخطر الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، يطالب هشام حطب بالاستقالة فورا من منصبه، وإلا سيتقدم مجلس الجبلاية بشكوى رسمية ضده للجنة الأولمبية الدولية، لأنه خالف الميثاق الأولمبي حين طالب اتحاد الكرة المنتخب بالاستقالة بسبب حكم قضائي.

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وأشار المصدر إلى أن هشام حطب خالف دوره الأساسي، وبات غير حريص على الدفاع عن الرياضة ضد التدخل من جانب المحاكم العادية والحكومات، في حين أن وزير الرياضة، وممثل لم يطلب مثل هذا الطلب، وأكد حرصه على اتحاد الكرة ويقف بجانبه في الأزمة الحالية.

 المصدر شدد على أن تصريحات هشام حطب تنم عن جهل واضح بالميثاق والشرف الأولمبي، واللوائح الدولية التي تمنع الضغط على مجلس منتخب لتقديم استقالته في حكم قضائي، موضحا أنه يجب عليه الاستقالة فورا من منصبه.

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التحرير

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