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ننشر صورة المتهمين بقطع يد شاب في الشرابية والسلاح المستخدم في الواقعة

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ننشر صورة المتهمين بقطع يد شاب في الشرابية والسلاح المستخدم في الواقعة ننشر صورة المتهمين بقطع يد شاب في الشرابية والسلاح المستخدم في الواقعة

مصراوي Masrawy

المتهمون بقطع يد شاب في الشرابية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:
 
أعلنت مديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة بتر يد شاب في منطقة الشرابية، بسبب مشاجرة بين عائلتين بسبب سرقته لهاتف محمول، من أحدهم.

وقالت مديرية الأمن، في بيان رسمي لها، حصل مصراوي على نسخة منه، إن أحداث الواقعة ترجع إلى بلاغ لقسم شرطة الشرابية يوم 22 مارس الجاري من شخص يدعى قاسم حسين قاسم أحمد 27 سنة عامل، بسرقة هاتفه المحمول ماركة انفكس، وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم محمد طارق 23 سنة لا يعمل، بحوزته الهاتف المسروق.

اعترف المتهم في محضر الشرطة بسرقته من المجنى عليه بأسلوب "الخطف مترجلاً" وباستدعاء الأخير تعرف على الهاتف، وأتهمه بالسرقة.
حررت أجهزة الأمن محضراً بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أضاف البيان أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، قام شقيق المتهم أحمد طارق محمد السيد 25 سنة، عامل، وخاله حمدي طلحة دسوقي 60 سنة، عامل، ونجل شقيقه إبراهيم محمد طلحة 21 سنة، عامل مصاب بجرح سطحى بالبطن "تم إسعافه بمستشفى شبرا العام" إلى منزل كلا من سيد أحمد قاسم وشهرته سيد الهوك 37 سنة، عامل،  مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى، وجاره عصام سمير صابر بيومى 39 سنة عامل مصاب بجرج قطعي بالجبهة، وكدمة بالعين اليسرى، وذلك لمعاتبتهما على إبلاغ الشرطة ضد شقيق الأول (محمد طارق محمد السيد) فى واقعة سرقة الهاتف، ومحاولة إنهاء الواقعة ودياً.

تابع البيان: تطور العتاب إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الأخر بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء ( 2سكين) تم ضبطهم، ونتج عن ذلك إصابة أحمد طارق ببتر فى اليد اليسرى والأوتار والأورد، وتم نقله لمستشفى معهد ناصر، ولا يمكن استجوابه ومازال محجوز بالمستشفى لإجراء جراحة بكف اليد.

ضبطت أجهزة الأمن جميع أطراف المشاجرة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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