تفاصيل جديدة حول واقعة اغتصاب "طفلة البامبرز" بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

قالت إلهام جمعه، الشاهدة على واقعة قيام عامل بقرية دملاش بالتعدي جنسيًا على الطفلة "جنا.م.ا"، والتي تبلغ من العمر عامًا وثمانية أشهر: "إن إحد جاراتها وتدعى "أم محمد" شاهدت المتهم "إبراهيم.م"، أثناء قيامه باصطحاب الطفلة داخل حجرة مهجورة وسط الأراضي الزراعي والتعدي عليها جنسيًا.

وأضافت إلهام، والتي روت لـ"مصراوي"، شهادتها حول الواقعة، أنه فور إبلاغ جارتها بمشاهدتها للمتهم، قامت بالنزول سريعًا، لكنها فوجئت بالجاني يعود بالطفلة مسرعًا داخل منزله، وقيام والدته بأخذ الطفلة إلى الداخل وإغلاق الباب، وعندما وجدت والدة "جنا" تبحث عنها حضرتا إلى منزل المتهم، وبسؤال والده عن الطفلة قال: "مشوفتش حد"، وخرجت لنا والدته لتؤكد أن الطفلة ليست داخل المنزل، ما أثار الشكوك لدينا، خاصة أننا سمعنا صراخ الطفلة بالداخل.

وأوضحت الشاهدة أنها قامت بصحبة والدة المجني عليها باقتحام المنزل ليجدا "جنا" دون ملابس وغارقة بدمائها.

وطالبت "إلهام" بإعدام المجني عليه، بعد اعترافه الكامل بارتكاب الواقعة، واصفةً قرار إحالته لمحكمة الجنايات بــ"القرار العادل".

جدير بالذكر أن مباحث مركز بلقاس، ألقت القبض على المتهم، يوم الجمعة الماضي، بعد بلاغ من "نهى.ص.س"، 29 سنة، بتعرض ابنتها الرضيعة للاغتصاب على يد عامل بالقرية، ونقلها إلى مستشفى بلقاس المركزي بين الحياة والموت.

وكان المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية، قرر، مساء أمس الاثنين، إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.