أطفال "دملاش" يرفضون الذهاب لمدارسهم.. وشقيق الرضيعة المغتصبة: "اعدموا إبراهيم"

الدقهلية - رامي محمود:

رصدت عدسة "مصراوي" رفض بعض أطفال قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، الذهاب إلى مدارسهم، بعد واقعة اعتداء "إ.م.م"، عامل من القرية على الرضيعة "ج.م.أ" جنسيًا.

وقال الطفل عبدالله: "أنا مبروحش الحضانة وبقيت بخاف من (إ.م.م).. ومش عاوز أروح تاني"، وعبّر الطفل "السيد.م.ا"، والبالغ من العمر، 6 سنوات، وشقيق الطفلة "ج"، عن تخوفة مما حدث لشقيقتة على يد عامل من أبناء القرية. مضيفًا: "أنا عاوز حق أختى وياريت إبراهيم يتعدم.. وأختي أصبحت بصحة جيدة وبتلعب بالبيت".

كانت مباحث مركز بلقاس، قد ألقت القبض على المتهم، يوم الجمعة الماضية، بعد بلاغ من "ن.ص.س"، 29سنة، بتعرض نجلتها الرضيعة للاغتصاب على يد عامل بالقرية، ونقلتها الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي بين الحياة والموت.