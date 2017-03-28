أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تحسبا لرحيل «هازارد».. تشيلسي يسعى إلى التعاقد مع «سانشيز»

Google+ Print
تحسبا لرحيل «هازارد».. تشيلسي يسعى إلى التعاقد مع «سانشيز» تحسبا لرحيل «هازارد».. تشيلسي يسعى إلى التعاقد مع «سانشيز»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت بعض التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب فريق آرسنال.

وأشارت صحيفة "جارديـان" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، أبلغ إدارة تشيلسي بالتعاقد مع سانشيز واستغلال موقفه مع أرسنال.

وأضاف التقرير أن إدارة البلوز ترغب في الحصول على توقيع سانشيز، وذلك في ظل التقارير المحتملة عن رحيل البلجيكي إيدن هازارد إلى ريـال مدريد الإسباني.

شاهد أيضا

وكانت عدة تقارير أفادت بأن سانشيز يرفض توقيع عقد جديد مع أرسنال، في ظل رغبته في ارتفاع قيمة الراتب الذي يحصل عليه من المدفعجية.

من جهة أخرى فإن الصحف الإسبانية أشارت في وقت سابق، إلى أن هازارد بدأ بالفعل البحث عن منزل في العاصمة مدريد تمهيدًا لانتقاله للنادي الملكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»