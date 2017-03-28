تحسبا لرحيل «هازارد».. تشيلسي يسعى إلى التعاقد مع «سانشيز»

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أكدت بعض التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب فريق آرسنال.

وأشارت صحيفة "جارديـان" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، أبلغ إدارة تشيلسي بالتعاقد مع سانشيز واستغلال موقفه مع أرسنال.

وأضاف التقرير أن إدارة البلوز ترغب في الحصول على توقيع سانشيز، وذلك في ظل التقارير المحتملة عن رحيل البلجيكي إيدن هازارد إلى ريـال مدريد الإسباني.

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وكانت عدة تقارير أفادت بأن سانشيز يرفض توقيع عقد جديد مع أرسنال، في ظل رغبته في ارتفاع قيمة الراتب الذي يحصل عليه من المدفعجية.

من جهة أخرى فإن الصحف الإسبانية أشارت في وقت سابق، إلى أن هازارد بدأ بالفعل البحث عن منزل في العاصمة مدريد تمهيدًا لانتقاله للنادي الملكي.