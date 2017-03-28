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إنيستا مدافعا عن جوميز: لديه كل الإمكانيات

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إنيستا مدافعا عن جوميز: لديه كل الإمكانيات إنيستا مدافعا عن جوميز: لديه كل الإمكانيات

التحرير

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دافع أندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن البرتغالي أندريه جوميز، لاعب الفريق الكتالوني، بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير بسبب مستواه المخيب مع البارسا منذ انضمامه للفريق.

وقال إنييستا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "جوميز موهوب ولديه كل الإمكانيات، كي يصبح لاعب مهم جدا في مستقبل البارسا".

وأضاف: "من المهم جدًا أن نحاول خلق الأجواء اللازمة للاعبين الشباب الذين يصلون إلى برشلونة من الخارج؛ لنسهل من عملية تكيفهم هنا، هذا ما نحاول القيام به".

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وتابع: "صافرات الاستهجان ضده؟ لن تصل بنا لأي مكان، من الخطأ البحث عن اللاعبين الجدد لتحميلهم المسؤولية، أعتقد أن جوميز في المكان المناسب".

وانتقل جوميز، من فالنسيا إلى صفوف برشلونة، مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة لـ15 مليون كحوافز لفالنسيا، بعد منافسة شرسة بين ريال مدريد والبارسا على خدماته.

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التحرير

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