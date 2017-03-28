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أوزبكستان تزيد من جراح قطر في تصفيات المونديال

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أوزبكستان تزيد من جراح قطر في تصفيات المونديال أوزبكستان تزيد من جراح قطر في تصفيات المونديال

التحرير

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تغلب منتخب أوزبكستان بهدف نظيف على نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب بونيودكور، بقيادة الحكم الدولي مهند قاسم ساري، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب عادل أحمدوف، لاعب خط وسط كراسنودار الروسي، في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.    

وبتلك النتيجة رفع منتخب أوزبكستان رصيده للنقطة الـ12 ليحافظ على مركزه الثالث في المجموعة الأولى، خلف كوريا الجنوبية 13 نقطة التي تأتي في المركز الثاني، في حين تتصدر إيران المجموعة برصيد 14 نقطة ولها مباراة.

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من جانبه ظل القطري في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، خلف الصين التي تحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وخلف المنتخب السوري الرابع برصيد 8 نقاط. 

جدير بالذكر أن أول وثاني كل مجموعة يتأهل إلى النهائيات مباشرة، بينما يلعب أصحاب المركز الثالث ملحقا من ذهاب وإياب على أن يواجه الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في ملحق آخر. 

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